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|Ирина Геращенко заявила, что семьи заложников передали Могерини письмо с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте
|12.03.2018 22:58
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1650040918417048
Она отметила, что 13 марта Ионова отправится в США со съемочной группой фильма "Киборги". Там состоится показ фильма."И во время многочисленных встреч с американскими политиками и чиновниками тема войны на Донбассе, Крыму, тема заложников будет ключевой", – добавила Геращенко."Мы готовы к освобождению, только бы вторая сторона не придумывала поводов и не медлила. Нынешняя неделя является очень важной для международных встреч, мы должны активизировать все усилия, чтобы усилить давление на РФ и ответственность Кремля за организацию незаконных выборов в Крыму", – резюмировала переговорщица.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.Сегодня на встрече с Могерини президент Украины Петр Порошенко заявил, что для прогресса в освобождении украинских заложников необходимо привлекать европейских дипломатов.
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