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|В Харькове посадили 3 мужчин, обвиняемых в совершении терактов
|12.03.2018 22:58
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Обвиняемые находятся под стражей и могут обжаловать решение судаОктябрьский районный суд Харькова признал виновными троих мужчин в совершении терактов на Харьковщине.
Фото: google.com
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.
"По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Вадима Белоусова, двум злоумышленникам - 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Третьего обвиняемого - 28-летнего мужчину посадили на 6 лет с конфискацией имущества. Он признал свою вину и искренне раскаялся.
Обвиняемые находятся под стражей и могут обжаловать решение суда.
Как известно, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 году до марта 2015 года. В частности, обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частной юридической учреждения (сентябрь 2014) и ООО "Харкиврегионгаз" (январь 2015 года).
Кроме того, обвиняемым инкриминировалось покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда не сработали два РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.