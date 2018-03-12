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|В Совместном центре по контролю и координации заявили, что автомобиль Донецкой фильтровальной станции обстреляли боевики
|12.03.2018 23:06
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1884764371534360
В СЦКК отметили, что станция находится под особым вниманием ВСУ, как и другие критические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса."Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны военных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются, что свидетельствует об их абсолютной незаинтересованности в обеспечении экологической безопасности региона и восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса", – говорится в сообщении.В свою очередь, боевики сообщили, что автомобиль был обстрелян украинскими военными. Они уверяют, что об этом им рассказали сотрудники ДФС."Сегодня в 7.30 украинская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по колонне автомобилей, которые везли людей на их рабочие места", – якобы рассказал представитель ДФС подконтрольному сепаратистам агентству ДАН.При этом в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Вода Донбасса" о том, кто именно обстрелял автомобиль, не говорится.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевке и Спартаку.
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