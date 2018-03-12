Законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" имеет поддержку большинства фракций, заявил руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак. Бурбак заявил что по языковому законопроекту большинство фракций достигли компромисса Фото: nfront.org.ua "Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале имеем компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта", – заявил он.Бурбак отметил, что на сегодняшний день в Украине нет закона о государственном языке, а только соответствующая норма Конституции."У нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что: "Государственным языком в Украине является украинский язык". В конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным взрывной закон парочки "регионалов", который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал – восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг мы должны выполнить", – подчеркнул он.Глава фракции добавил, что законопроект поддержали эксперты, общественность и ученые."Академическая среда и украинские интеллектуалы активно поддерживают этот законопроект. Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша часть настаивает на его скорейшем принятии", – подытожил он.28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины постановил, что принятие закона Колесниченко–Кивалова не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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