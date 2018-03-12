Нет причин иронизировать над подозрением, объявленным главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану, по данным следствия, оружие, которое он перевозил, предназначалось для масштабного теракта. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко: Помните о кусках мяса, в которые превратили тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе Фото: Юрій Луценко / Facebook "Всем, кто любит посмеяться, поиздеваться, постебаться над заявлениями о теракте: помните о кусках мяса, в которые превратили тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе. То, что я знаю из материалов следствия: трупов могли быть сотни. Могу сказать, не раскрывая деталей: все очень, очень серьезно", – сказал глава ГПУ.По его словам, Рубан может быть причастен к планированию теракта с применением минометов, автоматов, гранат и другого оружия."У нас есть видео, как автомобиль под управлением господина Рубана проезжает наш КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда. – ), заезжает на так называемую территорию "ДНР", автоматчики Захарченко (главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко. – ) садятся за руль, и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Разворачиваются. За рудь садится Рубан. Потом – все видели его задержание", – рассказал Луценко.Он добавил, что в ближайшее время следствие допросит от четырех до шести человек, причастных к перевозке оружия, а также завершит экспертизу голосов на аудиозаписях, один из которых, вероятно, – Рубана.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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