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Луценко о деле Рубана: Трупов могли быть сотни. Все очень серьезно
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12.03.2018 23:22
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Нет причин иронизировать над подозрением, объявленным главе
"Офицерского корпуса" Владимиру Рубану, по данным следствия,
оружие, которое он перевозил, предназначалось для масштабного
теракта. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Луценко: Помните о кусках мяса, в которые превратили тела
наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе Фото: Юрій Луценко /
Facebook "Всем, кто любит посмеяться, поиздеваться, постебаться над
заявлениями о теракте: помните о кусках мяса, в которые превратили
тела наших спецназовцев в Киеве и Мариуполе. То, что я знаю из
материалов следствия: трупов могли быть сотни. Могу сказать, не
раскрывая деталей: все очень, очень серьезно", – сказал глава
ГПУ.По его словам, Рубан может быть причастен к планированию
теракта с применением минометов, автоматов, гранат и другого
оружия."У нас есть видео, как автомобиль под управлением господина
Рубана проезжает наш КПВВ (контрольный пункт
въезда-выезда. – ), заезжает на так называемую территорию
"ДНР", автоматчики Захарченко (главарь группировки "ДНР"
Александр Захарченко. – ) садятся за руль, и в трех воинских
частях Горловки закладывают оружие. Разворачиваются. За рудь
садится Рубан. Потом – все видели его задержание", – рассказал
Луценко.Он добавил, что в ближайшее время следствие допросит от
четырех до шести человек, причастных к перевозке оружия, а также
завершит экспертизу голосов на аудиозаписях, один из которых,
вероятно, – Рубана.8 марта Рубана задержали в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву
территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263
(незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд
Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без
права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в
ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса
крупную партию средств поражения.Грицак утверждает, что Рубан
координировал свои действия с лидерами "ДНР".
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