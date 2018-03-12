Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук считает, что нардеп Надежда Савченко покинула Украину из-за желания "избежать ответственности" после скандала с задержанием главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. У Савченко заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ Фото: ЕРА "Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев – вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы – подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", – заявил он.По словам Тетерука, Савченко покинула Украину из-за желания "избежать ответственности" после скандала с задержанием главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана."Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора", – подчеркнул он. Еще один нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза убежден, что своим отъездом Савченко хочет оттянуть своей разговор со Службой безопасности Украины и вероятного снятия депутатской неприкосновенности."Естественно, с этой целью она покинула Украину. Не сомневаюсь, что после такой беседы с нашими спецслужбами будут все основания для лишения ее депутатской неприкосновенности. Уверен, что голосов за это решение в сессионном зале будет больше, чем довольно. Она для нас давно изменник национальных интересов, который играет на стороне России", – подчеркнул он. 12 марта Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана."Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, тем не менее сегодня в четыре утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.Савченко заявляла, что арест главы "Офицерского корпуса" может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине. "После смены руководителя СБУ мы увидели, что как-то отношения Рубана как переговорщика с новой СБУ испортились", – отметила нардеп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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