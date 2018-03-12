|
Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию
|
12.03.2018 23:30
|
Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук считает, что
нардеп Надежда Савченко покинула Украину из-за желания "избежать
ответственности" после скандала с задержанием главы "Офицерского
корпуса" Владимира Рубана. У Савченко заявили, что она отправилась
с рабочим визитом в ПАСЕ Фото: ЕРА "Как гражданин, а не член
партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге,
а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев –
вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы –
подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", – заявил
он.По словам Тетерука, Савченко покинула Украину из-за желания
"избежать ответственности" после скандала с задержанием главы
"Офицерского корпуса" Владимира Рубана."Учитывая все, что произошло
после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается
избежать ответственности на территории Украины. И как агент,
который уже провалился, она может находиться только на территории
агрессора", – подчеркнул он. Еще один нардеп от
"Народного фронта" Юрий Береза убежден, что своим отъездом Савченко
хочет оттянуть своей разговор со Службой безопасности Украины и
вероятного снятия депутатской неприкосновенности."Естественно, с
этой целью она покинула Украину. Не сомневаюсь, что после такой
беседы с нашими спецслужбами будут все основания для лишения ее
депутатской неприкосновенности. Уверен, что голосов за это решение
в сессионном зале будет больше, чем довольно. Она для нас давно
изменник национальных интересов, который играет на стороне
России", – подчеркнул он. 12 марта Луценко сообщил,
что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы
"Офицерского корпуса" Владимира Рубана."Служба безопасности Украины
направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на
завтра, тем не менее сегодня в четыре утра она отбыла с территории
страны", – сказал глава ГПУ.Сестра нардепа Вера Савченко
сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей
командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили,
что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.8 марта Рубана
задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области
за нелегальную перевозку крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему
по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14
(приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический
акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из
минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации
Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра
Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения
Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд
Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без
права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в
ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса
крупную партию средств поражения. Все оружие находится под
контролем СБУ, добавил он. Грицак также утверждает, что Рубан
координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром
Захарченко и Александром Тимофеевым.Савченко заявляла, что арест
главы "Офицерского корпуса" может свидетельствовать о "войне
спецслужб" в Украине. "После смены руководителя СБУ мы
увидели, что как-то отношения Рубана как переговорщика с новой СБУ
испортились", – отметила нардеп.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира