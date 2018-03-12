15 марта украинский парламент рассмотрит кадровые вопросы и снятие депутатской прикосновенности с нардепа от Оппозиционного блока Евгения Бакулина, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Кадровые вопросы даже не требуют включения в порядок дня сессии Фото: rada.gov.ua "Обязательно. Это еще один момент, который крайне важен на четверг. Согласно регламенту, сегодня был последний день для решения комитета. Комитет регламентный сегодня собрался, принял решение. Теперь парламент должен в течение семи дней рассмотреть это на своем заседании, скорее только, в четверг", – рассказал он.Спикер Верховной Рады отметил, что вопрос Бакулина будет рассматриваться наряду с кадровыми вопросами."Мы можем сделать четверг днем кадровых назначений. Конечно, для этого надо завершить все политические консультации. Но мне кажется, зная настроения во фракциях, что введение кадровых вопросов в один день станет залогом успеха и результативного голосования", – сообщил Парубий.Спикер ВР отметил, что часть "Народного фронта" настроена на голосование по кадровым вопросам, а консультации продолжаются."Кадровые вопросы даже не требуют включения в порядок дня сессии. Каждый из этих вопросов имеет все необходимые выводы комитетов и прошел все необходимые процедуры. Например, по ЦИК еще идет процедура спецпроверки каждого из членов, они еще не могут быть вынесены", – пояснил он.16 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает, что нардепа нужно объявить в розыск.Регламентный комитет Верховной Рады признал мотивированным и обоснованным представление Луценко на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бакулина рады спикер что верховной Теги: политика