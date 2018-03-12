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Нацбанк начнет чеканить монеты в 2, 5 и 10 гривен
12.03.2018 23:38
Нацбанк начнет чеканить монеты в 2, 5 и 10 гривен
Монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов
14 марта в Нацбанке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен
Нацбанк начнет чеканить монеты в 2, 5 и 10 гривен Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка .

Сообщается, что монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вместо банкноты в обращении", - добавляется там.

У регулятора также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

Ранее Нацбанк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Ранее Национальный банк Украины сообщил о том, что выпустит  памятные монеты из недрагоценных металлов  "по тематике общегосударственного значения".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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