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|Нацбанк начнет чеканить монеты в 2, 5 и 10 гривен
|12.03.2018 23:38
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Монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов14 марта в Нацбанке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен
Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка .
Сообщается, что монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.
"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вместо банкноты в обращении", - добавляется там.
У регулятора также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.
Ранее Нацбанк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
Ранее Национальный банк Украины сообщил о том, что выпустит памятные монеты из недрагоценных металлов "по тематике общегосударственного значения".