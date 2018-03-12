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|В Германии умер "бухгалтер Освенцима", приговорен к четырем годам тюрьмы
|12.03.2018 23:46
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Накануне 96-летнему Оскару Гренинга отказали в помилованииВ Германии в возрасте 96 лет скончался прежний эсэсовец Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима".
Оскар Гренинг. Фото: spiegel.de
Об ЦК сообщает немецкое издание Spiegel .
По информации издания, Гренинг умер в больнице в пятницу, 9 марта. В прокуратуре Ганновера отметили, что получили соответствующее сообщение от адвоката Гренинга. Но они пока не располагают свидетельства о смерти бывшего эсэсовца.
Напомним, что в 2015 году окружной суд Люнебурга приговорил Оскара Гренинга к четырем годам тюремного заключения за причастность к убийствам 300000 узников концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). В начале 2018 года ему отказали в помиловании .
Расследование дела Гренинга было прекращено в 1985 году и восстановлен в 2014 году на основе доследственной проверки Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.
Гренинг служил в Освенциме в период с 1942 по 1944 год. Хотя он и не принимал непосредственного участия в массовых убийствах, а занимался финансами и распоряжался ценными вещами депортированных евреев. В частности, забирал деньги из багажа заключенных и переправлял их в центральное управление SS в Берлине. За это его окрестили "бухгалтером Освенцима".
Ранее по Ґренинґа уже проводилось расследование, однако в 1985 году оно было прекращено за отсутствием доказательств. Одно из предыдущих обвинений было предъявлено на основе доследственной проверки Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвиґсбурзи. В 2014 году им были инициированы обыски в помещениях бывших эсэсовцев по всей стране.
Добавим, что после Нюнбергського процесса над руководством III Рейха обвинения в военных преступлениях были выдвинуты против 106 тыс солдат. Около 13 тыс оказались на скамье подсудимых, и половина из них признали виновными.
В апреле 2015 "бухгалтер Освенцима" признал вину и извинился перед родственниками заключенных.