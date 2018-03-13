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Собчак заявила, что Путин не является ее крестным отцом, но присутствовал в церкви при ее крещении
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13.03.2018 00:02
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По словам кандидата в президенты России Ксении Собчак, у нее нет
личных контактов с главой государства Владимиром Путиным, хотя она
знает его с детства. Вчера 23.42 | комментариев: Нарусова (слева)
убедила дочь креститься, пообещав дополнительные жвачки Фото: EPA
Она сообщила, что ее крестили в 12 лет, хотя она не была
религиозным ребенком."Для меня крещение не было событием. Я,
правда, не помню, что там происходило. Мама за лишние три
жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять
три часа в церкви", – рассказала Собчак.По ее словам, Владимир
Путин был в церкви в момент ее крещения, но он не выполнял роль
крестного отца.Она заверила, что никогда не обсуждала эту тему с
самим президентом и не имеет с ним личных контактов."Он не мой
крестный. Все, что я помню: я была в красивом фиолетовом бархатном
платье, все длилось очень долго, но потом нам дали что-то
перекусить", – добавила Собчак.В 2012 году мать Собчак Людмила
Нарусова рассказала в интервью "Коммерсанту", что крестным отцом
Ксении является священник, отец Гурий.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года.Собчак идет на выборы под
лозунгом "Против всех". Ее выдвижению предшествовала встреча с
Путиным, официальным поводом для которой стали съемки фильма о ее
отце, экс-мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Путин в свое
время был его помощником.
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