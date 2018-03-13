По словам кандидата в президенты России Ксении Собчак, у нее нет личных контактов с главой государства Владимиром Путиным, хотя она знает его с детства. Вчера 23.42 | комментариев: Нарусова (слева) убедила дочь креститься, пообещав дополнительные жвачки Фото: EPA Она сообщила, что ее крестили в 12 лет, хотя она не была религиозным ребенком."Для меня крещение не было событием. Я, правда, не помню, что там происходило. Мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви", – рассказала Собчак.По ее словам, Владимир Путин был в церкви в момент ее крещения, но он не выполнял роль крестного отца.Она заверила, что никогда не обсуждала эту тему с самим президентом и не имеет с ним личных контактов."Он не мой крестный. Все, что я помню: я была в красивом фиолетовом бархатном платье, все длилось очень долго, но потом нам дали что-то перекусить", – добавила Собчак.В 2012 году мать Собчак Людмила Нарусова рассказала в интервью "Коммерсанту", что крестным отцом Ксении является священник, отец Гурий.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". Ее выдвижению предшествовала встреча с Путиным, официальным поводом для которой стали съемки фильма о ее отце, экс-мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Путин в свое время был его помощником. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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