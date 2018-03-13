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|В Польском морском пароходстве обнаружили большую аферу: исчезли 300 млн евро
|13.03.2018 00:02
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Удалось найти чек на расход ювелирных украшений и нижнего бельяНовое руководство после аудита проблемной компании Польское морское пароходство выявило масштабные финансовые нарушения и пропавшую сумму по меньшей мере в 300 млн евро.
Фото: з відкритих джерел
Об этом пишет Радио Польша со ссылкой на расследование Niezalezna.pl.
Нецелевое использование средств и отмывание денег расследует краевая прокуратура.
Последние восемь лет государственную компанию возглавляли представители партий Гражданская платформа и Польская крестьянская партия. В течение этого времени долг компании значительно вырос и составил 700 млн злотых. В связи с таким катастрофическим положением в компании назначили новых руководителей.
Нынешний руководитель Павел Бжезицький начал проверку во всех компаниях, принадлежащих к группе.
Ему удалось обнаружить многочисленные злоупотребления со средствами пароходства. В частности, нечестные расходы по кредитным картам, которые осуществляли работники дочерней фирмы Polsteam USA. Более чем 150 000 долларов покупались ювелирные изделия, сигареты и женское нижнее белье.
Бжезицький считает, что компания находится в катастрофическом состоянии. Всего с ее счетов исчезло 300 млн евро.
"Во время проведения проверки мы пытаемся установить куда исчезли деньги, но это задача не из легких", - добавил он.
Оказалось, что многие документы просто были уничтожены, а компании, которые использовались для схем, сейчас уже ликвидированы.
Новому руководителю удалось найти уцелевшие документы, подтверждающие расход 19 млн злотых с пропавшей суммы.
Напомним, правоохранители ликвидировали коррупционную схему на Одесской таможне , в которой были задействованы руководитель отдела, двое инспекторов и прежний сотрудник ведомства.