В 2012 году Голубов приобрел 4376 биткоинив за 402 тыс гривен, их стоимость сейчас составляет 1,7 млрд гривен

Декларация опубликована на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В 2012 году Голубов приобрел 4376 биткоинив за 402 тыс гривен, их стоимость сейчас составляет 1700000000 гривен. В 2017 году в результате хардфорку биткоина Голубов получил в собственность 4376 единиц криптовалюта Bitcoin Cash, которые сейчас оцениваются в 296,78 миллиона гривен, и 4376 криптомонет Bitcoin Gold, задекларированная стоимость которых составляет 28860000 гривен.

За прошлый год Голубов получил 246 тыс. Гривен депутатской зарплаты и арендовал номер в гостинице "Киев". Также он задекларировал 218,2 тыс. Долларов наличных средств.

Жена депутата доходов не задекларировала, однако имеет 280 тыс. Долларов и 620 тыс. Гривен наличными. Кроме того, она является бенефициаром телерадиокомпании "Здоровье" и жилищно-строительного кооператива "Парк фонтанов" (обе компании в Одесской области). В ее собственности половина квартиры в Одессе площадью 44 кв. м. Транспортных средств семейство Голубов нет.

Как пишет "Экономическая правда" , ранее Голубов обвинялся в хищении 11000000 долларов платежных систем Visa и Mastercard. Он был основателем и руководителем сети cardplanet.com, на которой можно было получить информацию о владельцах карточных счетов из разных стран мира.

Летом 2005 года он был арестован украинскими правоохранителями и помещен в СИЗО. О Голубова писали влиятельные западные издания, обвиняя его в масштабном тюрьме, в частности - Тһе Wall Street Journal. Расследование против Голубова также проводили американские следователи.