Еще великого поэта Александра Пушкина критиковали за прославление уничтожения Варшавы российскими войсками, а ко времени актера Олега Табакова ситуация стала только хуже, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.33 | комментариев: Портников: При большевиках властителей дум уже не было. Были инженеры человеческих душ Фото: Александр Харват / Facebook заявил на своей странице в Facebook, что после прихода к власти большевиков, ко времени актера и режиссера Олега Табакова "Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать" – написал Петр Андреевич Вяземский после прочтения стихотворений Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина". И это была еще самая мягкая реакция уважавших себя людей на позорное прославление уничтожения Варшавы русскими войсками", – написал Портников.Он отметил, что многие тогда перестали замечать Пушкина и подавать ему руку."Когда Николай Алексеевич Некрасов восславил другого палача Польши, генерала Муравьева-Вешателя, русская интеллигенция долго пребывала в оцепенении, а сам автор позорных стихов оправдывался желанием спасти журнал "Современник" от закрытия", – продолжил публицист.Портников подчеркнул, что это были не актеры, а великие поэты и властители дум."Властители дум, жившие до большевиков. При большевиках властителей уже не было. Были инженеры человеческих душ и завсегдатаи кремлевских концертов. Души опустошены. Концерты опошлены. А мы все еще пытаемся судить таких наших недавних кумиров, как Олег Павлович Табаков, по аршину Александра Сергеевича Пушкина, написавшего "Клеветникам России" и "Бородинскую годовщину", – подытожил он. https://www.facebook.com/portnikov/posts/2095246710501718 О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта 2018 года.В 2015 году Табаков назвал украинцев людьми второго сорта."Они и так не очень просветленные. Как бабушка в сердцах говорила: "Та плюнь ты на них. Это ж тэмни та нэграмотни люды". Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация никак к ним не попадает. Это ж нужно, чтобы кто-то из обитателей этой страны изнутри что-то понял. Я вам так скажу: стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А так, отвечать на них... Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови украинская", – сказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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