Сводка Новостей
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- Гаврилов: Умерли "бухгалтер Освенцима" и Табаков. Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба - ничтожное говно
|Портников: Мы пытаемся судить таких наших недавних кумиров, как Табаков, по аршину Пушкина
|13.03.2018 00:17
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https://www.facebook.com/portnikov/posts/2095246710501718
О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта 2018 года.В 2015 году Табаков назвал украинцев людьми второго сорта."Они и так не очень просветленные. Как бабушка в сердцах говорила: "Та плюнь ты на них. Это ж тэмни та нэграмотни люды". Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация никак к ним не попадает. Это ж нужно, чтобы кто-то из обитателей этой страны изнутри что-то понял. Я вам так скажу: стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А так, отвечать на них... Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови украинская", – сказал он.
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