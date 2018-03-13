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|В МИД РФ отреагировали на обвинения Британии в шпионском деле
|13.03.2018 00:18
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Это цирковое шоу в британском парламенте"Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.
Фото: LB.ua
Об этом она заявила в понедельник, комментируя обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России, сообщает " ТАСС ".
"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - сказала Захарова.
Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского.
"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - о Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.
В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с " высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии .
Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которую ранее разрабатывала Россия.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.
66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.