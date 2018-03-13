Нидерландская программа Zembla сообщила, что украинские специалисты по вопросам безопасности назвали виновными в уничтожении МН17 офицеров российской армии Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Николая Ткачева. По данным ZEMBLA, СБУ определила группу из семи человек, виновных в сбитом MH17 Фото: ЕРА Служба безопасности Украины определила группу из семи человек, причастных к уничтожению пассажирского самолета. Объединенную команду следователей по МН17 уже попросили обнародовать предварительный список главных подозреваемых.В программе ZEMBLA украинские специалисты по вопросам безопасности назвали несколько имен главных подозреваемых. В их числе российские офицеры Игорь Гиркин (бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР"), Сергей Дубинский (один из тогдашних главарей группировки "ДНР") и генерал-полковник российской армии Николай Ткачев.Нидерландская программа указывает, что представители объединенной команды следователей по делу МН17 впервые назвали имена вероятных виновников. При этом отмечается, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, в том числе 150 тыс перехватов телефонных разговоров."Мы провели уголовное расследование по обвинению в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиным, Плотницким (бывший атаман "ЛНР" Игорь Плотницкий), Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных и мы знаем, кто они", – заявил в интервью Zembla экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.Отмечается, что объединенная команда следователей решила сконцентрироваться не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс "Бук", который сбил пассажирский самолет, а на руководителей боевиков, которые сыграли решающую роль в доставке российских ракетных комплексов.ZEMBLA добавила, что Общественная следственная служба Нидерландов пока не может дать сведения по поводу лиц, представляющих интерес для следствия, поскольку уголовное расследование находится в активной фазе.Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.Согласно выводам комиссии, которая расследует катастрофу, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия заявила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал Дубинский (Хмурый).8 декабря 2017 года в расследовании Bellingcat и издания The Insder сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин. Расследователи утверждают, что это генерал-полковник армии РФ Ткачев.30 января 2018 года ZEMBLA сообщила, что окружной суд Северного округа Иллинойса обязал Гиркина выплатить компенсацию родственникам 25 жертв крушения рейса MH17. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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