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|На Закарпатье участники акции за права женщин заявляют о преследовании со стороны националистов
|13.03.2018 00:26
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Полиция пока не комментировала конфликтПравозащитница Виталина Коваль сообщает, что на Закарпатье сторонники националистической организации "Карпатская Сечь" преследуют участников акции за права женщин, которая состоялась в Ужгороде 8 марта.
Фото: Nataliya Kabatsiy / Facebook
Она отметила, что после нападения на акцию 8 марта ее участники обратились в полицию. По словам Коваль, следовательно "Карпатская Сечь" начала запугивать активистов, передает "Радио Свобода" .
"Это выливается сейчас в том, что они ходят по городу и ищут людей для того, чтобы что-то с ними сделать. Сегодня они нашли двух активистов - Александра Пересоляк и Лору Приходько. Они сидели напротив областного управления Национальной полиции в Ужгороде. Правоохранители просто смотрели на как около 30 молодых пришли к этим двум людям и начали угрожать, говорить им: "Забирайте Кстати, Ужгород - это не ваш город" , - сказала Коваль.
По ее словам, Пересоляк обратился в полицию, поскольку получил легкие телесные повреждения. Она добавила, что на место событий приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Мы сейчас очень боимся. Эта группа ходит по городу и ищет нас, чтобы нам что-то причинить" , - добавила Коваль.
Лидер "Карпатской Сечи" Тарас Деяк назвал обвинения "спекуляцией и ложью".
"Сегодня патриоты выступили одним фронтом против" псевдоактивистив "... Они, скажем так, получили по заслугам. Они извинялись перед Карпатской Сечью, перед участниками боевых действий, перед реальной общиной города" , - заявил Деяк.
Полиция пока не комментировала конфликт.
Напомним, что в Ужгороде праве активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин 8 марта .