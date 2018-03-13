Полиция пока не комментировала конфликт

Она отметила, что после нападения на акцию 8 марта ее участники обратились в полицию. По словам Коваль, следовательно "Карпатская Сечь" начала запугивать активистов, передает "Радио Свобода" .

"Это выливается сейчас в том, что они ходят по городу и ищут людей для того, чтобы что-то с ними сделать. Сегодня они нашли двух активистов - Александра Пересоляк и Лору Приходько. Они сидели напротив областного управления Национальной полиции в Ужгороде. Правоохранители просто смотрели на как около 30 молодых пришли к этим двум людям и начали угрожать, говорить им: "Забирайте Кстати, Ужгород - это не ваш город" , - сказала Коваль.

По ее словам, Пересоляк обратился в полицию, поскольку получил легкие телесные повреждения. Она добавила, что на место событий приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы сейчас очень боимся. Эта группа ходит по городу и ищет нас, чтобы нам что-то причинить" , - добавила Коваль.

Лидер "Карпатской Сечи" Тарас Деяк назвал обвинения "спекуляцией и ложью".

"Сегодня патриоты выступили одним фронтом против" псевдоактивистив "... Они, скажем так, получили по заслугам. Они извинялись перед Карпатской Сечью, перед участниками боевых действий, перед реальной общиной города" , - заявил Деяк.

Полиция пока не комментировала конфликт.