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Зять Березовского опроверг информацию об отравлении его в декабре 2017 года
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13.03.2018 00:33
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12 марта британское издание The Sun написало, что зятя покойного
российского бизнесмена Бориса Березовского Георгия Шуппе, вероятно,
пытались отравить за несколько недель до аналогичного происшествия
в Солсбери с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем. Сам
Шуппе такую информацию опроверг. Вчера 23.59 | комментариев: Шуппе
был женат на дочери Бориса Березовского Екатерине, сейчас они в
разводе Фото: Schuppe Egor / Facebook 12 марта британское издание
The Sun написало, что Шуппе в декабре 2017 года был
госпитализирован, вероятно, в результате отравления."Там ничего не
происходило, связанное с тем, что написали в газете. Были
осложнения из-за болезни, и я попал в больницу. Да, была полиция,
пытались что-то найти. Ничего не нашли", – сообщил
бизнесмен. По его мнению, публикация The Sun является частью
"всеобщей паники" из-за ситуации с отравлением бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля."Я живу, воспитываю своих детей и
чувствую себя спокойно. Если со мной что-то и случится, то только
естественным образом. Уже научился и упрямиться, и охранять
себя", – добавил Шуппе. На требование агентства в полиции
британского графства Суррей ответили, что госпитализация мужчины в
возрасте около 40 лет 15 декабря 2017 года не считается
подозрительной. Российские следователи обвиняют Шуппе и его
бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения
собственности магната Александра Минеева, а потом –
организации его убийства. Юристы Шуппе утверждают, что такие
обвинения являются следствием политического преследования
бизнесмена путинским режимом.Минеев в 1990-е годы основал сети
магазинов "Партия" и "Домино", а позже жил на доходы от
коммерческой недвижимости. Он был убит киллером в подмосковном
городе Королеве в январе 2014 года. Подозревают, что это связано с
попыткой рейдерского захвата недвижимости Минеева.В связи с
убийством в РФ в розыск объявили предпринимателей Шуппе и Некрича.
В 2015 году они были заочно арестованы.Шуппе был женат на дочери
Бориса Березовского Екатерине. Сейчас они в разводе. Некоторое
время Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-х он
стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании
Cityline, а сейчас занимается венчурными инвестициями.
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