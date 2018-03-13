Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальной службы

Об этом сообщает пресс-служба Минюста .

"Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга ", - говорится в сообщении.

Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальной службы.

Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан вероятно путем направления запросов ко всем банковских учреждений страны по почте.