Трое осужденных признаны виновными в организации серии терактов в Харькове в 2014–2015 годах. Последствия террористического обстрела в Харькове, 2014 год Фото: Олег Головков / Facebook Харьковчане 36-ти и 38 лет получили по 11 лет лишения свободы, так как отказывались сотрудничать со следствием.Их сообщник 28 лет признал свою вину, раскаялся и был приговорен к шести годам тюрьмы.Приговор пока не вступил в силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.Подсудимым инкриминировали обстрел из гранатомета здания, где расположены Фрунзенский и Орджоникидзевский военкоматы Харькова (сентябрь 2014 года), попытка обстрела из РПГ-22 емкости с топливными материалами (октябрь 2014 года), террористические акты на железнодорожных станциях Залютино (октябрь 2014 года), Шебелинка (январь 2015 года) и Новожаново (март 2015 года), обстрел офиса харьковского волонтера (сентябрь 2014 года) и помещения ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года).Террористы, входившие в группировку "Харьковские партизаны", были задержаны в ходе спецоперации СБУ в мае 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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