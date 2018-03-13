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В Киеве произошло задымление на зеленой ветке метро
13.03.2018 00:42
В Киеве произошло задымление на зеленой ветке метро
Специалисты выясняют причины задымления
На перегоне "Выдубичи" - "Славутич" столичной подземки произошло задымление.
В Киеве произошло задымление на зеленой ветке метро

Это привело к временной остановке движения поездов, сообщает пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в Facebook .

"Зеленая линия. Выявлено незначительное задымление на перегоне" Выдубичи "-" Славутич ". В настоящее время движение восстановлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и выполняют необходимые работы" , - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 февраля ш ость станций киевского метрополитена, которые были закрыты из-за угрозы заминировании, возобновили свою работу .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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