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|Климпуш-Цинцадзе: санкции ЕС против России лучше было бы продолжать в год
|13.03.2018 00:50
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Совет ЕС 12 марта продолжила индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости УкраиныВице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что европейские санкции против России следует продолжать как минимум на год, а не на полгода.
Фото: из открытых источников
Об этом она написала в своем Twitter , реагируя на решение Совета ЕС продлить индивидуальные санкции против РФ.
"Поздравляю продлении санкций ЕС против России. Лучше было бы, если бы их реализация продолжалась как минимум на год, а не на шесть месяцев, поскольку Россия не продвинулась в выполнении Минска ни на миллиметр. А то, как" санкции не работают ", видно из эмоциональной реакции кремлевских пропагандистов ", - написала она.
Совет ЕС 12 марта продолжила индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.
Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и часто продолжались.
Как сообщалось, 21 декабря 2017 Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении Российской Федерации до 31 июля 2018 года. Такое решение было принято после того, как президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали ЕС о невыполнении минских соглашений Россией.
Эти санкции ограничивают доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, действующих за пределами ЕС, а также для 3-х крупных российских энергетических компаний и 3-х оборонных фирм . Также введен запрет на экспорт и импорт оружия, на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.
Также России ограничивается доступ к отдельным технологий и услуг для разработки и добычи нефти.