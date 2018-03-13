Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук обвинил внефрационного нардепа Надежду Савченко в бегстве в Россию. В ответ она показала фото своей рабочей поездки в Страсбург. Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу Фото: Надія Савченко / Facebook "Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1551987381565223 12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана."Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, тем не менее сегодня в четыре утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил, что Савченко покинула Украину из-за желания "избежать ответственности" после скандала с задержанием Рубана. Тетерук убежден, что Савченко сбежала в Россию.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Савченко заявляла, что арест главы "Офицерского корпуса" может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине. "После смены руководителя СБУ мы увидели, что как-то отношения Рубана как переговорщика с новой СБУ испортились", – отметила нардеп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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