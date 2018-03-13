87-летний Василий Мысник, которого сбила машина из сопровождения президента Петра Порошенко, жив, но находится в тяжелом состоянии. Пострадавшему в аварии 87 лет Фото: Сергей Орлов / Facebook Пенсионер Василий Мысник, которого 6 марта сбил президентский кортеж в центре Киева, до сих пор находится в реанимации отделения политравмы киевской клинической больницы №17. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".К пациенту пускают только родственников и близких."Мы делаем все для того, чтобы результат был хороший. Детали диагноза я не уполномочен комментировать. Состояние его тяжелое", – сообщил изданию заведующий отделением политравмы Дмитрий Мясников.У Мысника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левой голени.11 марта в соцсетях сообщали о смерти пострадавшего, посты набирали по 5–6 тыс. лайков, однако новость оказалась фейковой, отметил в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве произошло ДТП – полицейская машина из сопровождения кортежа президента Петра Порошенко сбила пенсионера. Автомобиль – участник ДТП остался на месте происшествия, а кортеж президента продолжил движение. Пожилой мужчина шел на запрещающий сигнал.Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко поручил оказать необходимую помощь пенсионеру.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что пострадавший, придя в себя, признал, что нарушал правила дорожного движения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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