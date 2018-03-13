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Пострадавший в ДТП с президентским кортежем в Киеве остается в реанимации
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13.03.2018 01:05
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87-летний Василий Мысник, которого сбила машина из сопровождения
президента Петра Порошенко, жив, но находится в тяжелом состоянии.
Пострадавшему в аварии 87 лет Фото: Сергей Орлов / Facebook
Пенсионер Василий Мысник, которого 6 марта сбил президентский
кортеж в центре Киева, до сих пор находится в реанимации отделения
политравмы киевской клинической больницы №17. Об этом
сообщает "Цензор.НЕТ".К пациенту пускают только родственников
и близких."Мы делаем все для того, чтобы результат был хороший.
Детали диагноза я не уполномочен комментировать. Состояние его
тяжелое", – сообщил изданию заведующий отделением политравмы
Дмитрий Мясников.У Мысника диагностировали закрытую
черепно-мозговую травму, ушиб затылка, сотрясение головного мозга,
закрытый перелом костей левой голени.11 марта в соцсетях сообщали о
смерти пострадавшего, посты набирали по 5–6 тыс. лайков, однако
новость оказалась фейковой, отметил в Facebook главный
редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.6 марта на пересечении улиц
Шелковичная и Институтская в Киеве произошло ДТП – полицейская
машина из сопровождения кортежа президента Петра Порошенко сбила
пенсионера. Автомобиль – участник ДТП остался на месте
происшествия, а кортеж президента продолжил движение. Пожилой
мужчина шел на запрещающий сигнал.Пресс-секретарь главы государства
Святослав Цеголко заявил, что Порошенко поручил оказать
необходимую помощь пенсионеру.Министр внутренних дел Украины Арсен
Аваков утверждал, что пострадавший, придя в себя, признал, что
нарушал правила дорожного движения.
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