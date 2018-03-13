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Экс-шпиона Скрыпаля отравили веществом, разработанной в России, - Мэй
13.03.2018 01:05
Экс-шпиона Скрыпаля отравили веществом, разработанной в России, - Мэй
Тереза ​​Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу события
Британский премьер Тереза ​​Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипач и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Экс-шпиона Скрыпаля отравили веществом, разработанной в России, - Мэй Фото: thetimes.co.uk

По словам премьера, была применена нервно-паралитический ядовитое вещество нового поколения под названием "Новичок", пишет ВВС .

"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипача и его дочери Юлии", - заявила Мэй.

Тереза ​​Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не будет ответа, который бы заслуживал внимания, сказала Тереза ​​Мэй, отравления Скрипача будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.

"Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под названием "Отравленная политика".

Премьер-министр Великобритании в понедельник, 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипача.

Напомним, 4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери  понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что  этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза  Мэй пообещала "надлежащую" ответ  в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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