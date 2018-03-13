Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов, который не признает свою вину в происшествии, в ходе судебного заседания 12 марта отказался давать показания. Дронов в момент ДТП находился за рулем Volkswagen Фото: newsroom.kh.ua "Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников. – ), – заявил Дронов.Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.С 20 октября Зайцева находится под арестом без права залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.6 ноября Дронову объявили о подозрении. Полиция считает, что он нарушил правила дорожного движения, остановившись за светофорным объектом, двигался на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не убедился в безопасности выполняемого маневра. Дронова взяли под стражу 8 ноября.Зайцева признала свою вину, а Дронов – нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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