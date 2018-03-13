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ДТП в Харькове: Дронов отказался давать показания
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13.03.2018 01:13
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Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов, который не
признает свою вину в происшествии, в ходе судебного заседания 12
марта отказался давать показания. Дронов в момент ДТП находился за
рулем Volkswagen Фото: newsroom.kh.ua "Хочу принести свои
соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на
статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за
отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов
семьи или близких родственников. – ), – заявил
Дронов.Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и
переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen
Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате
ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus
была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия
Зайцева Алена, а за рулем
Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.С
20 октября Зайцева находится под арестом без права залога.
Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения,
повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса
Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет
лишения свободы.6 ноября Дронову объявили о
подозрении. Полиция считает, что он нарушил правила дорожного
движения, остановившись за светофорным объектом, двигался на
запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не
убедился в безопасности выполняемого маневра. Дронова взяли
под стражу 8 ноября.Зайцева признала свою вину, а
Дронов – нет.
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