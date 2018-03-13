Хуг опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде

"Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатской союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной" , - заявил Хуг в эфире "Радио НВ " .

Хуг опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде, заявив, что отдельного офиса организация не открывала. В то же время для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей.

Свои наблюдения ОБСЕ выложила в отчетах за 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

Ранее iPress.ua сообщал, что миссия ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из Ивано-Франковска .

Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье . 8 марта Сийярто также заявлял о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте , отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.