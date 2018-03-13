Президент Франции Эммануэль Макрон осудил покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, сообщает пресс-служба британского премьера Терезы Мэй. Макрон и Мэй обсудили совместное противодействие агрессивной политике РФ Фото: EPA Премьер рассказала Макрону, что ее правительство с большой долей вероятности считает Россию причастной к инциденту в Солсбери, где 4 марта были отравлены прежний сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, а также британский полисмен.12 марта Мэй заявила в британском парламенте, что, по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический газ "Новичок", разработанный в России.По ее словам, РФ должна предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства."Собеседники согласились, что правительства Франции и Великобритании должны тесно координировать свои действия по мере продвижения расследования, а также после ответа России", – подчеркнула пресс-служба Мэй.Макрон осудил набег на Скрипаля и выразил сочувствие пострадавшим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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