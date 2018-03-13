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Мэй договорилась с Макроном о совместном ответе на действия России в связи с делом Скрипаля
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13.03.2018 01:21
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил покушение на бывшего
российского разведчика Сергея Скрипаля, сообщает пресс-служба
британского премьера Терезы Мэй. Макрон и Мэй обсудили совместное
противодействие агрессивной политике РФ Фото: EPA Премьер
рассказала Макрону, что ее правительство с большой долей
вероятности считает Россию причастной к инциденту в Солсбери, где 4
марта были отравлены прежний сотрудник ГРУ РФ Сергей
Скрипаль, его дочь Юлия, а также британский полисмен.12 марта
Мэй заявила в британском парламенте, что, по данным следствия,
в Солсбери был применен нервно-паралитический газ "Новичок",
разработанный в России.По ее словам, РФ должна предоставить
объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет
считать инцидент незаконным применением силы Россией против
Соединенного Королевства."Собеседники согласились, что
правительства Франции и Великобритании должны тесно координировать
свои действия по мере продвижения расследования, а также после
ответа России", – подчеркнула пресс-служба Мэй.Макрон осудил набег
на Скрипаля и выразил сочувствие пострадавшим.
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