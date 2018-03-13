Кроме этого, Порошенко предложил компромиссный вариант ввести налог на выведен капитал для субъектов малого и среднего предпринимательства

Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, пишет " Общественное ".

Кроме этого, Порошенко предложил компромиссный вариант ввести налог на выведен капитал для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в Верховной Раде депутаты от БПП зарегистрировали законопроект об отмене третьей группы упрощенной системы налогообложения.

Так, в статье 291 закона предлагают исключить общие положения о физических лиц-предпринимателей третьей группы, а ко второй группе вносятся изменения. По мнению авторов законопроекта, вторую группу ФЛП могут использовать предприятия, избегают уплаты налогов. Именно следовательно для предпринимателей второй группы предлагают ограничить виды деятельности.

В то же время тем предпринимателям, которые сегодня выбрали 3 группу ФЛП, предлагают перейти на 2 группу, если они соответствуют требованиям.