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Гаврилов: Умерли "бухгалтер Освенцима" и Табаков. Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба - ничтожное говно
13.03.2018 01:29
Пианист и дирижер Андрей Гаврилов сравнил актера Олега Табакова с бывшим унтершарфюрером СС Оскаром Гренингом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Андрей Гаврилов о Табакове и Гренинге: Два некролога сегодняшней недели Фото: Андрей Гаврилов / Facebook Оскара Гренинга и актера Олега Табакова."Два некролога сегодняшней недели. Умер "бухгалтер Освенцима". Бывший унтершарфюрер СС Оскар Гренинг, получивший от средств массовой информации прозвище "бухгалтер Освенцима", ушел из жизни в возрасте 96 лет в немецкой больнице... Умер Олег Табаков... ему было 82 года... Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба – ничтожное говно", – написал он.
https://www.facebook.com/AGPIANO/posts/1550740901639762

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