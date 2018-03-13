Сводка Новостей
- Ломаченко проведет бой с венесуэльцем Линаресом
- "Нафтогаз" направит взыскания на российский газ в странах ЕС в случае неуплаты "Газпромом" $ 2560000000
- Гаврилов: Умерли "бухгалтер Освенцима" и Табаков. Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба - ничтожное говно
- Президент выступил против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения
- Мэй договорилась с Макроном о совместном ответе на действия России в связи с делом Скрипаля
|Гаврилов: Умерли "бухгалтер Освенцима" и Табаков. Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба - ничтожное говно
|13.03.2018 01:29
|
https://www.facebook.com/AGPIANO/posts/1550740901639762
Поделитесь статьей с друзьями