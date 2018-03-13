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|"Нафтогаз" направит взыскания на российский газ в странах ЕС в случае неуплаты "Газпромом" $ 2560000000
|13.03.2018 01:29
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Украина не будет отбирать газ из транзитных потоков в ЕвропуНАК "Нафтогаз Украины" намерен направить взыскание по решению Стокгольмского арбитража на российский газ в странах ЕС за неуплаты "Газпромом" надлежащей суммы.
Фото: utg.ua
"Если" Газпром "добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, которые ратифицировали международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскания на газ после того, как он попадет на европейские рынки " , - написал главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в Facebook.
Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018.
После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .
НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .
Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.
В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.