Бой между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом должен состояться 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ломаченко провел на профессиональном ринге 11 поединков и уступил только в одном Фото: Vasyl Lomachenko / Василий Ломаченко / Facebook Бой должен состояться 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. https://www.facebook.com/VasylLomachenko/posts/1781066431967558 30-летний двукратный олимпийский чемпион Ломаченко провел на профессиональном ринге 11 поединков, в 10 из них он одержал победу. За это время украинец завоевал пояса чемпиона мира по версии WBO в двух весовых категориях – полулегком (до 57,1 кг) и втором полулегком (до 58,9 кг).32-летний Линарес участвовал в 47 боях, в которых побеждал 44 раза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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