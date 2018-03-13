Сводка Новостей
- Порошенко призвал бизнес вносить свои предложения по поводу внедрения налога на выведенный капитал
- Дуда заявил, что поправки к закону об Институте нацпамяти принимались в неудачное время
- Умер "бухгалтер Аушвица" Гренинг, осужденный за пособничество в убийстве 300 тыс. человек
- Журналист Бутрин о выступлении Мэй: Это подготовка к обвинению РФ по статуту Международного уголовного суда
- Белый дом поддержал Великобританию в расследовании отравления Скрипаля
|Саакашвили потребовал от ГПУ возобновить расследование уголовного производства в отношении него
|13.03.2018 02:00
|
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1880000135363692
Генпрокуратура 6 марта приостановила уголовное производства в отношении Саакашвили по статье о содействии преступной организации, обратившись с запросом о помощи к Нидерландам, где после выдворения из Украины находится руководитель "Руху нових сил".Адвокат политика Руслан Чернолуцкий назвал действия правоохранителей "формализмом".В декабре 2017 года прокуратура заподозрила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.Дангадзе пребывает под арестом в Украине и досудебное расследование уголовного производства в отношении него продолжается.
Поделитесь статьей с друзьями