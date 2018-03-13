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Зять Березовского опроверг информацию о своем отравлении в декабре 2017 года
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13.03.2018 02:08
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12 марта британское издание The Sun написало, что зятя покойного
российского бизнесмена Бориса Березовского Георгия Шуппе, вероятно,
пытались отравить за несколько недель до аналогичного происшествия
в Солсбери с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем. Сам
Шуппе такую информацию опроверг. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Шуппе был женат на
дочери Бориса Березовского Екатерине, сейчас они в разводе Фото:
Schuppe Egor / Facebook 12 марта британское издание The Sun
написало, что Шуппе в декабре 2017 года был госпитализирован,
вероятно, в результате отравления."Там ничего не происходило,
связанное с тем, что написали в газете. Были осложнения из-за
болезни, и я попал в больницу. Да, была полиция, пытались что-то
найти. Ничего не нашли", – сообщил бизнесмен. По его
мнению, публикация The Sun является частью "всеобщей паники" из-за
ситуации с отравлением бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля."Я живу, воспитываю своих детей и чувствую себя спокойно.
Если со мной что-то и случится, то только естественным образом. Уже
научился и упрямиться, и охранять себя", – добавил
Шуппе. На требование агентства в полиции британского графства
Суррей ответили, что госпитализация мужчины в возрасте около 40 лет
15 декабря 2017 года не считается подозрительной. Российские
следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила
Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева,
а потом – организации его убийства. Юристы Шуппе
утверждают, что такие обвинения являются следствием политического
преследования бизнесмена путинским режимом.Минеев в 1990-е годы
основал сети магазинов "Партия" и "Домино", а позже жил на доходы
от коммерческой недвижимости. Он был убит киллером в подмосковном
городе Королеве в январе 2014 года. Подозревают, что это связано с
попыткой рейдерского захвата недвижимости Минеева.В связи с
убийством в РФ в розыск объявили предпринимателей Шуппе и Некрича.
В 2015 году они были заочно арестованы.Шуппе был женат на дочери
Бориса Березовского Екатерине. Сейчас они в разводе. Некоторое
время Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-х он
стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании
Cityline, а сейчас занимается венчурными инвестициями.
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