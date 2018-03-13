Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала "безрассудным и безответственным" покушение в Британии на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, но не стала прямо говорить о причастности к инциденту РФ. Сандерс: Мы готовы оказать любую помощь своему союзнику Фото: EPA По ее словам, использование нервно-паралитического газа на территории Великобритании "вызывает возмущение"."Нападение было безрассудным и безответственным. Мы выражаем свое сочувствие жертвам и их семьям и нашу поддержку правительства Великобритании. Мы поддерживаем нашего ближайшего союзника и особые отношения, которые у нас есть", – отметила Сандерс.При этом спикер не стала прямо отвечать на вопрос журналистов о возможной причастности России к инциденту."Мы будем продолжать работать с властями Великобритании и, непременно, поддержим их в ходе этого расследования", – сказала представитель Белого дома.Слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Кремль "с большой вероятностью стоит за покушением на Скрипаля", Сандерс прокомментировала коротко: "Мы готовы оказать любую помощь своему союзнику".66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.До этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон предупреждал, что страна будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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