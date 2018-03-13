Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говоря об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, не случайно упомянула термин "незаконное применение силы", считает заместитель главного редактора издания "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бутрин: Думаю, что Россия сейчас будет сдавать назад Фото: Наталья Ломоносова / Facebook "Я, признаться, не знаю, сохраним ли мы после этого дипломатические отношения с Соединенным Королевством и что за этим может последовать. Если я правильно понял, то это подготовка к обвинению РФ как государства по статуту Международного уголовного суда", – написал он.Бутрину непонятна несерьезная реакция МИД РФ на выступление Мэй."Я думаю, что Россия сейчас будет сдавать назад и рассказывать, что и как. Неофициально, конечно. Делать больше нечего, иначе это просто рывок сразу в холодную войну", – считает журналист. https://www.facebook.com/dmitry.butrin/posts/1604237175532390 Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как незаконное применение силы, отметила премьер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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