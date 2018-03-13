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- Журналист Бутрин о выступлении Мэй: Это подготовка к обвинению РФ по статуту Международного уголовного суда
- Белый дом поддержал Великобританию в расследовании отравления Скрипаля
|Журналист Бутрин о выступлении Мэй: Это подготовка к обвинению РФ по статуту Международного уголовного суда
|13.03.2018 02:24
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https://www.facebook.com/dmitry.butrin/posts/1604237175532390
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как незаконное применение силы, отметила премьер.
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