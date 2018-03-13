Принятие поправок к закону об Институте национальной памяти является "вопросом польского суверенитета", отметил президент Польши Анджей Дуда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.53 | комментариев: Дуда: Мы требуем уважения к исторической правде Фото: EPA Глава государства настоял, что документ является "вопросом польского суверенитета"."Мы требуем уважения к исторической правде, включая честную терминологию. Я не позволю очернить доброе имя Польши", – добавил Дуда.При этом он признал, что момент для одобрения инициативы был избран неудачно – в канун Дня памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, и во время избирательной кампании в Израиле."Вопрос Холокоста является особенно чувствительным из-за огромного эмоционального контекста. Поэтому, к сожалению, его используют политически. Если вы хотите профессионально вести дела в стране, вы должны учитывать эти факторы", – пояснил Дуда.Во время интервью президент Польши ни разу не упомянул об Украине.26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.Также закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Любой гражданин страны или иностранец, нарушивший эти нормы, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет. Исключение сделано для художественных произведений и научных дискуссий.В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат.В МИД Израиля заявили, что закон "оспаривает историческую правду". Государственный департамент США призвал Варшаву пересмотреть документ. В ОБСЕ посчитали, что закон ограничивает свободу выражения взглядов.Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического".6 февраля Дуда подписал документ и отправил его в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли он свободу слова и убеждений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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