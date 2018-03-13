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|"Моя естественная манера значительно эффективнее". Трамп спародировал образ скучного президента. Видео
|13.03.2018 03:51
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President Trump jokes about how boring it would be if he acted in a more “presidential” style pic.twitter.com/nPVSmNAwKK— FOX & friends (@foxandfriends) 11 марта 2018 г. Видео: FOX & friends / Twitter
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