Покушение на бывшего разведчика Сергея Скрипаля подтверждает, что РФ остается "безответственной дестабилизирующей силой", отметил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Тиллерсон: У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания Фото: EPA "У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за набег с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", – подчеркивается в обращении.Тиллерсон отметил, что "покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства – никогда не может быть оправдано"."Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь занялась таким поведением. От Украины до Сирии – а теперь и Великобритании – Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан", – заявил госсекретарь.Тиллерсон настоял, что для причастных к преступлению должны быть "серьезные последствия"."Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия", – резюмировал глава Госдепа.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.До этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон предупреждал, что страна будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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