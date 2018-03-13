За каждый полет в оккупированный Крым Государственная авиационная служба Украины штрафовала компании РФ на 136 тыс. грн. Украина начала судебные процессы против 40 российских авиаперевозчиков Фото: pixabay.com В Госавиаслужбе отметили, что за каждое нарушение предусматривался штраф в 136 тыс грн. По поводу взыскания средств ведомство обращается в украинские суды, чтобы получить основания для исков в международные инстанции.Среди нарушителей воздушного пространства Украины фигурируют компании "Аэрофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа", "Глобус", "Ред вингс", "Ямал", "Сибирь" и другие.По состоянию на сентябрь 2017 года российские авиаперевозчики были должны Украине 2,7 млрд грн штрафов.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В октябре 2015 года Украина и Россия официально прервали прямое авиасообщение. Условием для снятия ограничений Украина называла прекращение полетов в Крым российских авиакомпаний. Сейчас добраться из Украины в Россию и наоборот на самолете можно только через стыковочный аэропорт, чаще всего – в Минске, Риге, Стамбуле или Кишиневе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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