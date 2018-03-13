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- Журналистка обвинила в домогательствах Говорухина
|Журналистка обвинила в домогательствах Говорухина
|13.03.2018 05:27
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https://www.facebook.com/komarova12/posts/1878931765511524
В ответ на обвинения Говорухин в разговоре с РБК заявил: "Мне кажется, мужчине, если он мужчина, не пристало даже задавать таких вопросов". В комментарии изданию "Медуза" депутат сказал, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.При этом на сайте чебоксарского издания "ProГород" можно обнаружить интервью Говорухина, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что в город "приезжал и будет приезжать".Комарова заявила, что с помощью своего признания "хотела заступиться за коллег телеканала "Дождь", которые не постеснялись рассказать правду о домогательствах некоторых особей мужского пола из Госдумы".В феврале корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук обвинили в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. Парламентарий назвал это заказной акцией.
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