Президет США Дональд Трамп показал за последний год, что будет "постоянно оправдывать" главу Кремля Владимира Путина, заявили в Демократической партии. Конгресс США одобрил новые санкции против РФ еще летом 2017 года Фото: EPA "Ваши действия за последний год показали, что вы будете постоянно оправдывать президента РФ Владимира Путина и отрицать его признанное содействие вашей кампании в 2016 году", – говорится в обращении к Трампу.Главу Белого дома обвинили в "игнорировании закона и неспособности остановить дополнительное вмешательство в выборы"."Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, Конгресс должен действовать самостоятельно", – предупредили демократы.2 августа 2017 года Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи.Документ сократил максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Президенту США разрешили применять санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязал президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Главу Белого дома лишили права снимать ограничительные меры личным указом.Согласно инициативе, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга. В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд, который участвовал в работе над документами, рассказал, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию материала, и в Конгрессе докладом недовольны.6 марта директор Национальной разведки США Дэн Коутс заверил, что новые санкции против России введут в ближайшее время. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша россии против что санкции Теги: мир