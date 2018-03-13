Законопроект о нулевом декларировании должен помогать деофшоризации, отметила глава комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина. Южанина: Нам нужно широкое обсуждение налоговых инициатив Фото: kompmp.rada.gov.ua/ По ее словам, инициатива входит в пакет BEPS по борьбе с налоговыми злоупотреблениями и должна помогать деофшоризации.Южанина напомнила, что в парламент подали законопроект о либерализации валютного рынка."Львиная часть этого законопроекта как раз связана с принятием только законодательного пакета ВEPS. Без принятия пакета BEPS этот закон о либерализации валютного рынка не заработает в полной мере. Это может объяснить любой бизнесмен и хозяин бизнеса", – пояснила глава комитета.Южанина напомнила, что на данном этапе президент призвал все экспертное общество и бизнес принять участие в обсуждении уже существующих наработок профильного комитета."Нам нужно широкое обсуждение этих предложений. Тем более, что они у нас уже есть. Но пока что сложно прогнозировать, когда будет принят закон о нулевом декларировании. На этом этапе у нас есть возможность зарегистрировать эти законодательные инициативы в парламенте и продолжить дискуссию для подготовки окончательного и согласованного текста", – сказала нардеп.BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – план действий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Декларация о BEPS была принята на заседании Совета министров ОЭСР в 2013 году по просьбе G20. В рамках плана разработано 15 шагов, которые покрывают различные сферы по противодействию агрессивному налоговому планированию.Украина присоединилась к плану BEPS 1 января 2017 года.12 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что внес законопроект "О валюте" на рассмотрение парламента, а документ о нулевом декларировании решил пока что не подавать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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