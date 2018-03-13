Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 13 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на луганском направлении из гранатометов и пулеметов велся огонь по украинским позициям возле Новгородского и Луганского. На донецком направлении сепаратисты использовали минометы и стрелковое оружие возле Авдеевки, Водяного и Павлополя, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1885263231484474 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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