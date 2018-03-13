Польская полиция прибыла на кладбище убитых в Сагрыни украинцев, чтобы допросить первого заместителя председателя Волынского облсовета Александра Пирожика за то, что тот якобы "прославлял Бандеру". Об этом областной депутат рассказал в комментарии интернет-изданию "Вголос".

Пирожик отметил, что "во время чествования памяти замученных польскими оккупантами украинцев в Сагрыни не обошлось без провокаций".

"Просто на кладбище в Сагрыни очередной польский шовинист вызвал полицию. Ничего святого.

Привел полицейских ко мне и требовал допросить за то, что я здесь "прославлял Бандеру". Мол, имеет соответствующий диктофонную запись. Как еще одно доказательство, тыкал пальцем на мой свободовский значок и утверждал, что я — бандеровец.

"Да, это — "Свобода", а я — бандеровец, и я этим горжусь. Каждое свое сказанное публично слово готов подтвердить", — отметил он.

Местные полицейские потребовали документы, чтобы установить личность украинского депутата. Напомним, скандальный закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии", а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам, вступил в силу в Польше в четверг, 1 марта.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Видя громадный резонанс, который вызвал в мире данный документ, президент Польши Анджей Дуда все-таки решил его подписать, но после подписания направил его на рассмотрение Конституционного суда.

Но это не приостанавливает вступление закона в силу. В соответствии с новым законом штраф или лишения свободы до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Такое же наказание вводится за пропаганду т.н. "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни". Согласно тексту закона, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

В Польше число людей, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто относится к украинцам с симпатией.

Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Так, каждый четвертый польский респондент имеет положительное отношение к украинцам только 24%, тогда как антипатию испытывают только 40% опрошенных.

Стоит отметить, что отношение к украинцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что по сравнению с 2017 годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

При этом больше только поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Менее только - россиянам, ромам и арабам.

Анализ исследователей показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде только с уровнем образования и размером места жительства.

Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам. Выпускники университетов тоже неохотно заявляли о антипатии.

Чаще, с симпатией к другим народам относились жители больших городов.

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