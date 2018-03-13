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Гривна к доллару подорожала до 25,92 грн/$
13.03.2018 07:03
Курс гривны к доллару вырос на 17 копеек, к евро – на 51. Курс валют на 13 марта Фото: ЕРА Курс гривны к доллару вырос на 17 копеек – с 26,09 до 25,92 грн/$.Гривна к евро подорожала на 51 копейку – с 32,40 до 31,89 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю вырос на копейку – с 4,59 до 4,58 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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