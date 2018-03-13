Сводка Новостей
- Полиция Польши устроила взбучку депутату-свободовцу за то, что "прославлял Бандеру"
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО
- В профильном комитете Рады не могут спрогнозировать, когда будет принят закон о нулевом декларировании
- 140 конгрессменов-демократов пригрозили Трампу более жестким законом о санкциях против РФ
- Журналистка обвинила в домогательствах Говорухина
|Гривна к доллару подорожала до 25,92 грн/$
|13.03.2018 07:03
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