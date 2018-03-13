На переговорах по Донбассу в Минске нужно поднять уровень представительства Киева, заменив нынешнего представителя Леонида Кучму, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел», – приводит РИА «Новости» слова Кравчука.

Вести переговоры, по его мнению, не должны люди, у которых есть только поручения, а не полномочия.

Кравчук отметил необходимость переговоров, но указал, что сейчас они не приносят эффекта. А вот в случае участия украинских должностных лиц принимаемые в Минске документы сможет ратифицировать Верховная рада, заявил Кравчук. Он считает, что именно следовательно в законе о так называемой реинтеграции Донбасса нет упоминаний о минских соглашениях.

Кроме того, он призывает расширить формат переговоров: «Например, там должно быть не три страны, а 12 стран».

Напомним, вопрос о том, может ли Кучма представлять Киев на переговорах с ДНР и ЛНР, обсуждается не первый год.

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