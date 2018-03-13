Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые предложит запретить в стране. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В список вошел 21 ресурс. По мнению сотрудников Мининформполитики, они содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства.

В предлагаемом перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Отмечено, что в деятельности сайтов есть правонарушения по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов. Данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при МИП и передан на рассмотрение экспертного совета при Министерстве.

"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендаций, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 19 июня 2017 года Мининформполитики опубликовало список сайтов, угрожающих информбезопасности Украины. В перечень вошли 20 доменных имен, которые, согласно документу, "содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению согласно нормам украинского законодательства".

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