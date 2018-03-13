Генеральная прокуратура располагает аудио,- и видеодоказательствами того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченком. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта.

Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию так называемой ДНР, потом автоматчики Захарченка садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание.

При этом у нас есть доказательства того, это выложено в аудио, о том что он контактировал при этом с Захарченком и планировал террористический акт", — сообщил Луцнеко.

По его словам, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт. "То, что я знаю из материалов следствия — трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно.

Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе — с минометами, автоматами и гранатами", — утверждает генпрокурор.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.

"При этом надо вспомнить, что была первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", — отметил Луценко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внефракционного нардепа Надежду Савченко во вторник, 13 марта, вызывают на допрос в СБУ в связи с расследованием в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Вечером в понедельник СБУ также подтвердило, что вызвало нардепа на допрос. При этом сама Савченко находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ.

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