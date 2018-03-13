Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал "сукиным сыном" комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хусейна, который предложил ему пройти психиатрическую экспертизу. Дутерте посоветовал силовикам не контактировать со специалистами ООН Фото: EPA Глава государства назвал "сукиным сыном" верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, который раскритиковал его политику.Дутерте посоветовал силовикам не контактировать со специалистами ООН и не отвечать на их вопросы о соблюдении прав человека в стране."Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", – сказал президент Филиппин.9 марта Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что Дутерте должен пройти психиатрическую экспертизу, так как "его поведение неприемлемо".Дутерте стал президентом в мае 2016 года и тогда же начал кампанию по борьбе с наркотиками. Он говорил, что "был бы счастлив" убить всех наркоманов, которые живут в стране. Международное общество критикует филиппинсие власти за внесудебные казни. По данным правозащитников, силовики убили от 4 до 8 тыс. человек, подозреваемых в причастности к наркоторговле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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