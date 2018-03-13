18-летний украинский спортсмен из Тернополя Тарас Радь завоевал четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпиады-2018. Радь стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. С чистой стрельбой на четырех огневых рубежах он прошел дистанцию за 45:35,6, опередив ближайшего соперника на целую минуту. В итоге американцам Даниэлю Кноссену и Андре Соулу достались "серебро" и "бронза". В активе паралимпийской сборной Украины 10 наград - 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта. Напомним, что 23-летний украинец Игорь Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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